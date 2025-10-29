В Дубне установили памятник детской коляске

В Дубне на площади перед ДК "Октябрь" установили памятник детской коляске - «Гагаринская коляска». Это - точная копия коляски в увеличенном масштабе, которая выпускалась на Дубненском машиностроительном заводе 10 лет — с 1953 года по 1963 год.
Сегодня её называют «Гагаринской», потому что именно такую для своих детей выбрал космонавт. Всего же с 1953 года до 2022 года на ДМЗ было выпущено около 5 миллионов колясок.
Коляску из бронзы выполнил коренной дубненец скульптор Владислав Чувашев и это не первый памятник, который он делает в Нукограде. Бронзовый курсант ВВВСКУ на территории Университета "Дубна" — тоже его работа. Памятник - контактный, чтобы дети могли залезать и играть, фотографироваться. А в коляске их ждет Мишка - напоминает всем взрослым детство.
Установка коляски — финальная точка в благоустройстве улицы Центральной. Также здесь планируют установить информационную табличку. Но уже сейчас понятно, что этот памятник станет популярной зоной среди горожан и гостей города.