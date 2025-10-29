В Дубне установили памятник детской коляске

Сегодня её называют «Гагаринской», потому что именно такую для своих детей выбрал космонавт. Всего же с 1953 года до 2022 года на ДМЗ было выпущено около 5 миллионов колясок.

Коляску из бронзы выполнил коренной дубненец скульптор Владислав Чувашев и это не первый памятник, который он делает в Нукограде. Бронзовый курсант ВВВСКУ на территории Университета "Дубна" — тоже его работа. Памятник - контактный, чтобы дети могли залезать и играть, фотографироваться. А в коляске их ждет Мишка - напоминает всем взрослым детство.