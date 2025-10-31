В Дубне сотрудница Госавтоинспекции провела необычный урок по ПДД для дошкольников детского сада «Росинка»

Анна Краснова показала ребятам тематические мультфильмы и напомнила обозначения дорожных знаков и основные правила безопасности, которые необходимо соблюдать при переходе проезжей части.

После теоретической части дети приступили к творческому заданию. Им раздали раскраски, которые нужно было самостоятельно дополнить: нарисовать пешеходный переход и дорожный знак, обозначающий его, а также разрешающий сигнал светофора. В процессе дошкольникам рассказали о принципе работы световозвращающих элементов и их пользе в темное время суток, после чего предложили «засветить» их рисунки.