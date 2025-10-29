В Дубне состоялось общественное обсуждение проекта благоустройства Чернореченской лесопарковой зоны

Представитель проектной команды Андрей Клепанов подчеркнул, что основной задачей является создание комфортных и безопасных условий для отдыха всех категорий горожан. При этом проект не предусматривает кардинальных преобразований, массовой вырубки деревьев или масштабной застройки территории.

Концепция включает модернизацию существующей пешеходной сети, обустройство горки для катания, установку спортивных сооружений и системы освещения. Планируется провести санитарную очистку леса от сухостойных и больных деревьев, которые могут представлять угрозу для здоровых насаждений. Также предусмотрено озеленение территории новыми деревьями.