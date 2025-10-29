В Дубне состоялось общественное обсуждение проекта благоустройства Чернореченской лесопарковой зоны

Перед созданием концепции специалисты провели комплексное исследование территории. Были выполнены экологические и дендрологические обследования, проведена детальная топографическая съёмка. Совместно с рабочей группой при Совете депутатов, куда вошли местные экологи, инженеры и спортсмены, разработчики тщательно изучили каждый участок лесопарка. Особое внимание уделялось выявлению редких растений, занесённых в Красную книгу, муравейников и других значимых природных объектов.
Представитель проектной команды Андрей Клепанов подчеркнул, что основной задачей является создание комфортных и безопасных условий для отдыха всех категорий горожан. При этом проект не предусматривает кардинальных преобразований, массовой вырубки деревьев или масштабной застройки территории.
Концепция включает модернизацию существующей пешеходной сети, обустройство горки для катания, установку спортивных сооружений и системы освещения. Планируется провести санитарную очистку леса от сухостойных и больных деревьев, которые могут представлять угрозу для здоровых насаждений. Также предусмотрено озеленение территории новыми деревьями.
Все конструктивные предложения и замечания жителей будут учтены в процессе доработки проекта. В настоящее время концепция продолжает совершенствоваться с учётом поступивших от горожан рекомендаций.