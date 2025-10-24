В Дубне сбивают беспилотники и первый раз днем

24.10.2025 | 10:23 1 560
В районе Дубны около 09:45 24 октября 2025 года сбито два БПЛА. Первый раз днем.
В городе спокойно, ЖКХ убирает мешки с листвой. Не как в Красногорске, где под утро 24 октября в результате атаки БПЛА на жилой дом пострадали 5 человек, среди них один ребёнок, а примерно 70 жителей эвакуированы из здания - повреждены и частично разрушены три квартиры.
В ночь на 11 июля 2025 года Дубна вторично подверглась массовой атаке дронов
В ночь на 11 июля 2025 года с 02:55 до 04:15 жители Дубны слышали порядка десяти громких хлопков в воздухе.11.07.2025 | 11:54 6644
Свидетелями происшествия в Дубне неожиданно для себя стали многочисленные туристы, в этот момент как раз высаживающиеся из туристического автобуса на площади Жолио Кюри. Несомненно, это обогатит палитру их впечатлений о Наукограде.