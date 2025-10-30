В Дубне прошло масштабное посвящение первоклассников в "Орлята России"

30.10.2025 | 17:37 291
В Дубне в Школе №7 прошел праздничный концерт, на котором около 90 первоклассников торжественно посвятили в "Орлята России".
В мероприятии приняли участие Заместитель начальника ОМВД Дубны подполковник внутренней службы Борис Мошкин, а также представители Администрации округа и Общественного совета при ОМВД.
Борис Мошкин отметил важность патриотического воспитания и формирования ключевых ценностей с юного возраста. Воспитанники местного детского сада и школы подготовили творческие номера. Самой значимой была сценка, подготовленная отрядом ЮИДовцев — их выступление, в первую очередь, было обращено не к детям, а к присутствовавшим в зале родителям. Взрослым напомнили о том, как важно соблюдать правила дорожного движения и подавать хороший пример.