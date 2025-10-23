В Дубне эффективно прошло полицейское оперативно-профилактическое мероприятие «Нелегал»

В отношении 11 иностранцев составлены административные протоколы по ст. 18.8 и ст. 18.10 КоАП РФ, 5 человек будут выдворены за пределы России, а в отношении одного иностранного гражданина решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 327 Уголовного кодекса РФ - подделка документов.