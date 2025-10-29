В Дубне дошкольники детского сада «Созвездие» «засветили» свои знания ПДД на необычном уроке безопасности

Урок начался с просмотра тематических мультфильмов, которые в доступной форме напомнили ребятам обозначения дорожных знаков и основные правила безопасности, необходимые при переходе проезжей части. Особое внимание было уделено ситуациям, требующим повышенной бдительности.

После теоретической части дети приступили к увлекательному творческому заданию. Им были розданы раскраски, которые предстояло дополнить самостоятельно: нарисовать пешеходный переход, соответствующий дорожный знак, а также разрешающий сигнал светофора. Подобный интерактивный формат позволил дошкольникам не только весело провести время, но и эффективно запомнить правила безопасного перехода проезжей части.