Уроженец Дубны футболист Дмитрий Живоглядов стал амбассадором Единой школьной лиги в Наукограде

Соревнования проводятся по футзалу, баскетболу 3х3, волейболу и шахматам. Сначала состоится муниципальный этап, победители которого отправятся на региональный.
«В нашем детстве такого не было. Один раз проводился, я помню, турнир, но еще не было такого прекрасного зала: был только купол и стенки деревянные. Вот там мы играли и даже в тех условиях получали непередаваемые эмоции и удовольствие. Так что я завидую ребятам. Желаю им удачи», - отметил Дмитрий Живоглядов на церемонии открытия.
Дмитрий Живоглядов родился 29 мая 1994 года в Дубне. Зимой 2014 года, будучи капитаном молодёжной команды, отправился на сборы с основным составом «Динамо» и позже дебютировал в основном составе клуба. С 2016 по 2019 год выступал за «Уфу», в июне 2019 года перешёл в «Локомотив», а в июле 2023 года подписал контракт на три года с «Пари Нижний Новгород». Неоднократно активно участвовал в массовых спортивных мероприятиях Дубны.