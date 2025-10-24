Уроженец Дубны футболист Дмитрий Живоглядов стал амбассадором Единой школьной лиги в Наукограде

Соревнования проводятся по футзалу, баскетболу 3х3, волейболу и шахматам. Сначала состоится муниципальный этап, победители которого отправятся на региональный.

«В нашем детстве такого не было. Один раз проводился, я помню, турнир, но еще не было такого прекрасного зала: был только купол и стенки деревянные. Вот там мы играли и даже в тех условиях получали непередаваемые эмоции и удовольствие. Так что я завидую ребятам. Желаю им удачи», - отметил Дмитрий Живоглядов на церемонии открытия.