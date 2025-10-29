Университет "Дубна" и Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт готовы учить специалистов по криогенной технике для ОИЯИ

От Университета «Дубна» в переговорах приняли участие сотрудники Инженерно-физического института: Оксана Пискунова, Ольга Клименко и Сергей Иванов. Делегацию технологического института возглавила директор Анна Солоненко.

Программа мероприятия включала обширную экскурсию по ключевым объектам лаборатории. Гости посетили комплекс MPD, отдел криогенной техники, компрессорную станцию, Фабрику сверхпроводящих магнитов и Бустер комплекса NICA. Специалисты получили возможность ознакомиться с уникальным научным оборудованием и особенностями работы с ним.

В ходе обсуждений особое внимание уделили вопросам подготовки инженерных кадров в области физики и техники низких температур. Были рассмотрены:

Требования к компетенциям специалистов

Программы повышения квалификации для техников

Подготовка специалистов по работе с оборудованием высокого давления

Планы по созданию базовой кафедры

На весенний семестр 2025-2026 учебного года запланировано внедрение курсов повышения квалификации. Ведется разработка образовательной программы высшего образования в сфере криогенной техники.

Николай Агапов высоко оценил уровень подготовки выпускников Университета «Дубна». В качестве примера он привел историю Ильи Николайчука, который, окончив Университет, в возрасте 24 лет успешно защитил кандидатскую диссертацию, работая в ЛФВЭ ОИЯИ. Отдельно была отмечена качественная подготовка специалистов на базовой Кафедре физико-технических систем под руководством Александра Малахова.