Студенты политеха «Дубна» посетили с экскурсией подстанцию «Долино» в ОЭЗ "Дубна"

Он также объяснил принципы работы оборудования, особенности его эксплуатации и рассказал о других объектах электроэнергетики, эксплуатируемых в ОЭЗ «Дубна». Студенты активно задавали вопросы и выразили желание в будущем работать на подстанции, отметив высокий уровень технического оснащения и профессионализм команды.