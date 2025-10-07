Студенты политеха «Дубна» посетили с экскурсией подстанцию «Долино» в ОЭЗ "Дубна"

В ходе экскурсии начальник Службы эксплуатации электрооборудования Никита Государев рассказал студентам об Особой экономической зоне «Дубна», её важности для городского округа, истории создания ПС «Долино» и особенностях её функционирования в условиях современной реальности.
Он также объяснил принципы работы оборудования, особенности его эксплуатации и рассказал о других объектах электроэнергетики, эксплуатируемых в ОЭЗ «Дубна». Студенты активно задавали вопросы и выразили желание в будущем работать на подстанции, отметив высокий уровень технического оснащения и профессионализм команды.
Подстанция «Долино» — один из питающих центров особой экономической зоны «Дубна». Она оснащена новейшим электротехническим оборудованием, цифровыми системами релейной защиты и автоматики с микропроцессорными устройствами, а также автоматизированной системой управления технологическими процессами.