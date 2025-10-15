Студентов-медиков обяжут отрабатывать 3 года в государственных клиниках после выпуска

По словам Александра Мажуги, первого заместителя председателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию, в настоящее время система здравоохранения испытывает серьёзный недостаток кадров — около 29 тысяч специалистов. При этом тревожным фактором является то, что примерно 35% выпускников медицинских вузов либо отказываются от врачебной практики, либо уходят работать в частные клиники.

Главное нововведение — обязательная система наставничества для молодых врачей. Выпускники медицинских вузов должны будут в течение трёх лет работать под руководством опытных специалистов в государственных или муниципальных медучреждениях. Будущие медики, получающие образование за государственный счёт, будут обязаны заключать договоры с конкретными медицинскими организациями, регионами или ведомствами. В случае нарушения условий договора выпускник должен будет компенсировать затраты на своё обучение, включая все меры поддержки, а также выплатить штраф, равный двойной сумме затраченных бюджетных средств.

Важным изменением станет введение квотирования мест в ординатуре. Минздрав получит полномочия определять предельное количество мест по различным медицинским специальностям, что позволит более эффективно планировать подготовку кадров.

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 марта 2026 года, если будет окончательно одобрен всеми инстанциями.