Студент-первокурсник Университета «Дубна» выиграл первенство Московской области по тяжёлой атлетике среди юниоров

Андрей Пуршев, в этом году поступивший в Университет "Дубна" на направление «Конструирование и технология электронных средств» Инженерно-физического института (ИФИ), блестяще выступил в весовой категории до 96 кг: 118 кг в рывке и 137 кг в упражнении «толчок». Итого, сумма двоеборья составила 255 кг, что позволило ему стать первым в своей весовой категории среди юниоров. Андрей награжден золотой медалью и грамотой Министерства спорта Московской области.

Это – личный рекорд спортсмена, он подтвердил норматив кандидата в Мастера спорта в новой для него весовой категории. Большой вклад в этот успех сделали тренеры Андрея – старший преподаватель кКафедры физвоспитания Университета, тренер СШ «Дубна» Владимир Емельянов и тренер этой же спортшколы Вячеслав Афанасьев.

Тяжелой атлетикой Андрей занимается почти десять лет — в секцию его привели родители еще во втором классе. Сейчас он готовится к новым соревнованиям, которые пройдут 26 октября в Мытищах.