Сотрудничество в области образования обсудили на международном круглом столе в Университете "Дубна"

Специалисты в области образования Кубы, Сербии, Таджикистана, Южно-Африканской республики, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, России приехали в Университет "Дубна" на круглый стол «Международные горизонты образовательного и научного сотрудничества».
На заседании также была представлена информация о подготовке кадров для научных исследований для атомной энергетики и в области ядерной медицины в странах БРИКС. Обсуждался опыт интеграции образовательных программ, развитии сетевого обучения. Было принято решение о создании методического совета для проектирования и разработки совместных образовательных программ.
В рамках работы круглого стола был подписан договор о сотрудничестве между Университетом «Дубна» и Российско-Китайской палатой.