Сотрудничество в области образования обсудили на международном круглом столе в Университете "Дубна"

На заседании также была представлена информация о подготовке кадров для научных исследований для атомной энергетики и в области ядерной медицины в странах БРИКС. Обсуждался опыт интеграции образовательных программ, развитии сетевого обучения. Было принято решение о создании методического совета для проектирования и разработки совместных образовательных программ.