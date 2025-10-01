Сотрудница Госавтоинспекции в Дубне напомнила юным пешеходам из детсада "Радуга" о правилах безопасности на дорогах

Сотрудник правоохранительных органов детально разъяснила юным участникам дорожного движения основные правила безопасного поведения. Особое внимание было уделено правилам передвижения в различных зонах: на проезжей части, во дворах, а также при использовании детских транспортных средств.

Дошкольники вместе с инспектором повторили ключевые моменты дорожной безопасности: необходимость перехода дороги исключительно по пешеходным переходам, важность соблюдения сигналов светофора и обязательной проверки отсутствия приближающегося транспорта. Полученные теоретические знания дети закрепили на практике под руководством специалиста.