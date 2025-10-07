Соревнования «Большие гонки - 2025» прошли в Дубне и объединили медработников Подмосковья

Ежегодные спортивные игры «Большие гонки - 2025» проводит Дубненская больница при поддержке областной и городской профсоюзной организации, Минздрава и Администрации Дубны. Игры посвящены Международному дню врача.

В этом году в играх принимали участие 22 команды: сборная Минздрава МО, МОНИКИ, ТФОМС, Подмосковного центра крови, из Дубны, Талдома, Дмитрова, Долгопрудного, Солнечногорска, Пушкино, Мытищ, Химок и других городов. Врачи разной специализации, фельдшера, медсестры и другие специалисты соревновались в 7 дисциплинах, таких как: эстафеты, полоса препятствий, бои гладиаторов и сумо, прыжки, лыжные гонки, гусеница, поднятие гири весом 16 кг.