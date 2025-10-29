С участием дубненских предприятий создается линейка среднемагистральных пассажирских самолетов

29.10.2025 | 11:12 352 Россия
Второй и уже полностью импортозамещенный образец российского среднемагистрального самолета МС-21 поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев» (входит в ОАК Госкорпорации "Ростех"). В создании самолета активно участвует корпорация "Промтех" с её "дочками" в ОЭЗ "Дубна": ОКБ «Аэрокосмические системы», «ПРОМТЕХ-Дубна» и «Дубненский завод коммутационной техники».

На его борту тестировалась работа новых отечественных систем и двигателей ПД-14. Это второе импортозамещенное воздушное судно, поднявшееся в воздух. Самолет присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом МС-21, частично оснащенным новыми российскими системами и агрегатами, который совершил первый полет в новом облике 29 апреля 2025 года. 

«За этим полетом стоит колоссальная работа инженеров, конструкторов, испытателей предприятий Госкорпорации Ростех. Для того чтобы новые отечественные лайнеры в ближайшее время приступили к перевозкам пассажиров, параллельно с сертификацией ведется сборка серийных бортов на Иркутском авиационном заводе. Поставки авиакомпаниям планируется начать после окончания сертификационных испытаний и одобрения их результатов со стороны Росавиации», — отметил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.

Самолет стал этапной машиной в программе МС-21. Он первым получил крыло из отечественных композитных материалов, которое успешно выдержало полный комплекс испытаний. 

