С участием дубненских предприятий создается линейка среднемагистральных пассажирских самолетов

На его борту тестировалась работа новых отечественных систем и двигателей ПД-14. Это второе импортозамещенное воздушное судно, поднявшееся в воздух. Самолет присоединится к программе сертификационных испытаний наряду с опытным образцом МС-21, частично оснащенным новыми российскими системами и агрегатами, который совершил первый полет в новом облике 29 апреля 2025 года.

«За этим полетом стоит колоссальная работа инженеров, конструкторов, испытателей предприятий Госкорпорации Ростех. Для того чтобы новые отечественные лайнеры в ближайшее время приступили к перевозкам пассажиров, параллельно с сертификацией ведется сборка серийных бортов на Иркутском авиационном заводе. Поставки авиакомпаниям планируется начать после окончания сертификационных испытаний и одобрения их результатов со стороны Росавиации», — отметил генеральный директор ОАК Вадим Бадеха.