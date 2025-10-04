С 1 января 2026 года в России вводятся новые дорожные знаки

В новом ГОСТе появятся несколько новых дорожных знаков и сужение парковочных мест вдоль края проезжей части, заявил первый зампред Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев («Единая Россия»).

Среди нововведений — вертикальный знак «Стоп-линия». Он будет устанавливаться на тех участках дороги, где невозможно установить традиционный горизонтальный знак. Кроме того, вводится знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» и знак 8.15.1 «Глухие пешеходы» — он предупреждает о появлении пешеходов с нарушениями слуха.

Помимо этого, на 25 см уже станут парковочные места вдоль края дороги: под размеры одного парковочного места будет отводиться не 2,5х6,5 м, как сейчас, а 2,25х6,5 м. Это необходимо для оптимизации дорожного пространства.