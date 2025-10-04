С 1 января 2026 года в России вводятся новые дорожные знаки

В новом ГОСТе появятся несколько новых дорожных знаков и сужение парковочных мест вдоль края проезжей части, заявил первый зампред Комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев («Единая Россия»).
Среди нововведений — вертикальный знак «Стоп-линия». Он будет устанавливаться на тех участках дороги, где невозможно установить традиционный горизонтальный знак. Кроме того, вводится знак 6.2.1 «Рекомендуемая скорость при проезде искусственной неровности» и знак 8.15.1 «Глухие пешеходы» — он предупреждает о появлении пешеходов с нарушениями слуха.
Помимо этого, на 25 см уже станут парковочные места вдоль края дороги: под размеры одного парковочного места будет отводиться не 2,5х6,5 м, как сейчас, а 2,25х6,5 м. Это необходимо для оптимизации дорожного пространства.
Среди других нововведений:
- совмещение символов табличек «Способ постановки транспортного средства на стоянку» со знаком «Парковка (парковочное место)». Знак парковки теперь возможно совмещать с обозначением способа постановки машины в один знак 6.4 «Парковка (парковочное место)», что сократит количество дополнительных табличек в зонах парковки в два раза;
- допускается не устанавливать предварительные знаки 5.15.1 и 5.15.2 («Направления движения по полосе») на улицах со скоростью до 60 км/ч;
- вводится новый знак, который указывает время действия различных дорожных знаков по месяцам;
- несколько знаков могут быть объединены на одной табличке. К примеру, «Заснеженное покрытие» с изображением тучи с осадками будет соседствовать со снежинкой. А «Рекомендуемое ограничение скорости» будет размещаться на щите с указателем «Искусственная неровность».