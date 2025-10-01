Россиян могут оштрафовать за громкий будильник

Штраф за шумное пробуждение раньше 7:00, которое превышает норму децибел (30 дБА в ночное время с 23:00 до 7:00) и будит соседей, на первый раз может обойтись до 3 тысяч рублей.
Нарушением режима тишины также являются громкие разговоры, музыка, игры детей и лай собак. Достаточно видео и свидетельства очевидцев.
30 дБА - тихий, очень приглушенный разговор. Днем допустим уровень шума 45 дБА - уровень обычного разговора.
Особую актуальность проблема приобретает в современных жилых комплексах, где жители чаще всего обращаются с жалобами на шумных соседей. Плотная застройка и тонкие стены новостроек способствуют лучшему распространению звуков, что делает проблему нарушения тишины особенно острой для новосёлов.