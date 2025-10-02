Резидент ОЭЗ «Дубна» компания «Видеоинтеллект» на трассе Москва - Казань подключила более 900 камер к интеллектуальной системе видеонаблюдения

Проект по обеспечению безопасности дорожного движения реализован с помощью передовой технологии видеоаналитики, оснащённой элементами искусственного интеллекта. В систему интегрировано более 900 камер видеонаблюдения, охватывающих всю протяжённость трассы, превышающую тысячу километров.

Комплекс интеллектуального мониторинга обеспечивает непрерывный контроль критически важных объектов инфраструктуры и зон транспортной безопасности. Система распределена по нескольким центрам управления, каждый из которых отвечает за определённый участок магистрали.

Функционал системы включает автоматическое обнаружение подозрительных предметов, контроль несанкционированного доступа в запретные зоны и распознавание личности. Дополнительно система отслеживает технические параметры работы камер: выявляет проблемы с освещением, фокусировкой, перекрытием объектива и изменениями угла съёмки.

«Наша система анализирует видеопотоки со всех камер на трассе. Она моментально определяет угрозы безопасности, например, фиксирует движение человека или других объектов в запретной зоне, и в режиме реального времени сигнализирует об этом оператору. В результате операторам не нужно внимательно следить за десятками мониторов – они автоматически получат сигнал от нашей системы. А службы безопасности получают возможность максимально быстро реагировать на угрозы», - отметила генеральный директор ООО «Видеоинтеллект» Светлана Черткова.

Компания «Видеоинтеллект» специализируется на создании интеллектуальных решений в области компьютерного зрения и анализа данных. Разработки предприятия находят применение в различных сферах: от энергетики и промышленного производства до обеспечения безопасности спортивных мероприятий и общественных пространств. Общий объём инвестиций превысил 100 миллионов рублей, а реализация проекта позволила создать 45 новых рабочих мест на территории особой экономической зоны. Компания также принимает активное участие в стандартизации отрасли, разрабатывая соответствующие ГОСТы.