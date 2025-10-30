Резидент ОЭЗ "Дубна" компания "ВестМедГрупп" завершает строительство завода по выпуску систем жизнеобеспечения

Производственный комплекс займет внушительную площадь — свыше 7,6 тысяч квадратных метров. В состав административно-технического корпуса войдут производственные помещения, а также специализированные зоны для технического обслуживания и диагностики систем подачи медицинских газов. Плановые сроки реализации проекта предусматривают завершение первого этапа строительства к концу 2025 года.

Основная продукция предприятия будет включать в себя широкий спектр медицинского оборудования: современные консоли, системы кислородной поддержки и специализированную аппаратуру для экстренной медицины. Данная продукция найдет применение в реанимационных отделениях, блоках интенсивной терапии, а также будет использоваться при оснащении автомобилей скорой помощи и мобильных медицинских комплексов.