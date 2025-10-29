Резидент ОЭЗ «Дубна» компания Getmobit выводит свои разработки на рынки Ближнего Востока

Технологические решения компании вызвали особый интерес у представителей бизнеса из стран Ближнего Востока. Потенциальные партнёры из Саудовской Аравии, Объединённых Арабских Эмиратов и Турции проявили активное желание к дальнейшему сотрудничеству, и сейчас ведутся переговоры о возможных деловых отношениях.

«Ближневосточные компании ищут альтернативы крупным вендорам, чтобы снизить риски зависимости от меняющейся политической конъюнктуры и, что более важно, получить инновационные продукты без избыточного функционала, присущего продуктам крупных игроков. Наши решения сочетают практичность и безопасность, соответствуют их требованиям и позволяют оставаться гибкими. В ходе выставки мы достигли договоренностей о проведении демонстраций наших продуктов для компаний из Турции и Эмиратов», - рассказал директор департамента управления продуктовым портфелем Getmobit Василий Шубин.

На выставке компания представила широкий спектр собственных разработок, созданных в собственном R&D центре. Ключевыми продуктами стали:

Интеллектуальная система управления удалёнными рабочими местами

Специализированное клиентское программное обеспечение

Универсальная док-станция GM Box, совмещающая функции тонкого клиента и IP-телефона

Особенное внимание ближневосточных компаний привлекли возможности платформы по оптимизации операционных расходов. По словам представителей Getmobit, бизнес региона заинтересован в решениях, которые не только сокращают затраты, но и обеспечивают бесперебойную работу систем при максимальной надёжности. Продукты компании позволяют существенно повысить эффективность использования ИТ-инфраструктуры и сократить общие расходы предприятия.