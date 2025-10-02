Работодатели обязаны индексировать зарплаты: что делать, если этого не происходит

Работодатель обязан проводить индексацию заработной платы в соответствии с действующим законодательством. В случае игнорирования этой обязанности, работник имеет право обратиться за защитой своих интересов через несколько инстанций: от руководства организации до суда.

Согласно статье 134 Трудового кодекса РФ, работодатели обязаны учитывать рост стоимости жизни при формировании оплаты труда. Порядок индексации различается:

Для бюджетных организаций — в соответствии с трудовым законодательством

Для остальных работодателей — согласно коллективному договору, соглашениям или локальным нормативным актам

Распространенная проблема заключается в том, что некоторые работодатели уклоняются от индексации, оправдывая это сложностью ведения бизнеса. Часто вместо индексации они предлагают работникам разовые премии.

Важно понимать, что премия и индексация — это разные понятия. Премия носит поощрительный характер и зависит от решения руководства, тогда как индексация направлена на сохранение реальной покупательной способности заработной платы.

Если работник замечает, что его зарплата не индексировалась длительное время, следует предпринять следующие шаги:

Изучить внутренние документы организации на предмет наличия положения об оплате труда Проверить наличие коэффициента пересмотра и ссылок на данные Росстата При отсутствии необходимых документов обратиться к руководству с письменным заявлением В случае отказа или отсутствия ответа направить жалобу в Государственную инспекцию труда

При обращении в суд работник может претендовать на компенсацию недополученных средств. Для этого потребуются:

Трудовой договор

Внутренние нормативные акты компании

Данные об изменении цен

Подтверждение неизменности окладов

Судебная практика показывает, что суды обычно опираются на официальные данные Росстата по индексу потребительских цен. При доказанном факте отсутствия индексации работодатель обязан компенсировать разницу, начислить проценты за задержку и, в идеале, пересмотреть подход к индексации зарплат в целом.