Работники имеют право не скидываться на подарки коллегам

Работники имеют полное право отказаться от участия в коллективных сборах средств на различные нужды. Это касается как приобретения офисной техники (например, чайника, микроволновки или телевизора), так и покупки подарков коллегам или цветов.

Важный аспект заключается в том, что подобные взносы не входят в перечень обязательных платежей и никак не регламентируются трудовым договором. Сотрудник может как присоединиться к общему сбору средств, так и отказаться от участия, соответственно, не пользуясь впоследствии приобретённым имуществом.

Такие сборы являются частью неписаных правил корпоративного этикета. Это своего рода внутренний кодекс взаимоотношений в коллективе, где сегодня один сотрудник участвует в сборе средств на подарок коллеге, а завтра получает ответный знак внимания от коллектива в свой день рождения. Подобные традиции не закреплены законодательно, но играют важную роль в формировании здоровой атмосферы в рабочем коллективе.