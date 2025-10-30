Произведенные в Дубне персональные мини-компьютеры KVADRA поступили в продажу

Главной особенностью новинки стал её компактный размер — корпус компьютера не больше обычной книги. При столь скромных габаритах устройство демонстрирует производительность полноценного десктопа. Технические характеристики впечатляют: поддержка процессоров Intel 12–14 поколений и до 64 ГБ оперативной памяти DDR4.

Богатая комплектация включает 9 USB-портов, полный набор видеовыходов и высокоскоростной сетевой интерфейс Ethernet со скоростью 2,5 Гбит/с. Особого внимания заслуживает система защиты данных, которая включает:

Защищённую BIOS с функцией восстановления

Датчик вскрытия корпуса

Совместимость с российскими операционными системами

Универсальность применения делает KVADRA TAU mini идеальным решением для различных сфер бизнеса. Компьютер успешно справляется с офисными задачами любой сложности — от работы с документами до обработки масштабных массивов данных. Устройство найдёт применение в банковской сфере, промышленности и логистике.

Продукт получил официальное признание — он внесён в Единый реестр российской электронной продукции Минпромторга.