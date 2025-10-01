Полиция предупреждает о мошенничестве с использованием индийских телефонных номеров

Как работает обман? Злоумышленники звонят с номеров, начинающихся на +916, рассчитывая на невнимательность граждан. На первый взгляд, такой номер может показаться российским, ведь он похож на привычные московские номера МТС, которые начинаются с +7 916.

Однако важно понимать разницу:

Код +91 — это международный код Индии.

Цифра 6, следующая за кодом страны, указывает на различные города Индии, такие как Нагпур или Катака.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупреждает граждан о необходимости быть бдительными при общении с незнакомыми номерами и не доверять подозрительным звонкам.