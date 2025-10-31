Петр Ширков, учитель-новатор из Дубны: «Студенты технических вузов – последняя надежда российской школы»

Он убежден, что в ближайшее время лучшими учителями математики, физики и информатики в школе могут стать студенты технических вузов. И что ставку надо делать именно на них.

Поэтому ведущий методист отдела научно-образовательных проектов и программ Учебно-научного центра (УНЦ) ОИЯИ Петр Дмитриевич предложил изменить подход в обучении слушателей «Школы инновационной педагогики» (ШИП) в университете «Дубна» и будет вести в ней занятия по математике. А занятия по физике будет проводить старший научный сотрудник ОИЯИ, доцент университета «Дубна» Иван Алексеевич Ломаченков. (Кстати, И.А. Ломаченков – автор двух линеек учебников по физике для средней школы – проекта «Сфера» и проекта «Инженеры будущего»).

– Петр Дмитриевич, вы выпускник факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, сотрудник Объединенного института ядерных исследований. Почему вы так много внимания уделяете преподаванию математики в школе?

– По окончании университета я начал работать в Институте прикладной математики. Помню, как директор института (кстати, он был и основателем факультета ВМК МГУ), известный академик Андрей Николаевич Тихонов собрал нас, молодых сотрудников, выпускников МГУ, МИФИ, Физтеха и сказал: «Молодые люди, долг моего поколения через вас передать школьникам все, что мы знаем и умеем». Это не Институту прикладной математики было надо, это было надо поколению тех людей. Поколение Тихонова – это почти Келдыш, почти Королев, почти Курчатов. Нормальная позиция пассионария.

– Вы преподаете уже 50 лет. Для вас это не только продолжение дела ваших преподавателей, но и семейная традиция?

– Да. Я помню, как мама, учительница математики, в 1973 году привлекла меня, первокурсника, к организации школьного кружка по математике для пятиклассников. Это было в зимние студенческие каникулы.

Для нашей семьи преподавание – действительно дело нескольких поколений. Губернатор Московской области в свое время вручил моему папе – академику Дмитрию Васильевичу Ширкову – специальный сертификат «250 лет педагогического стажа». Там был подсчитан педагогический стаж папы, мамы, мой, брата и моей старшей дочери.

– И все-таки вы не мечтали о профессии учителя математики. А о чем вы мечтали в детстве?

– Я хотел быть футбольным тренером. У меня в детстве был совершенно замечательный тренер здесь в Дубне – Валентин Александрович Кислов. Бывший фронтовик, с осколками в ноге, тренер божественного уровня.

У него было правило: если у тебя за неделю хоть одна тройка в дневнике, он тебя на игру не ставит. Объяснение очень простое: если ты в школе не можешь выучить элементарные вещи по химии, физике, истории, значит, у тебя недостаточно хорошо работают мозги. А на поле голова должна соображать быстрее, чем летит мяч.

Как мы решали проблему с оценками? Те ребята в команде, которые учились получше шефствовали над теми, которые учились похуже и занимались с ними.

Мне лет до сорока снилось, что я футбольный тренер.