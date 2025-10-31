Петр Ширков, учитель-новатор из Дубны: «Студенты технических вузов – последняя надежда российской школы»

Он убежден, что в ближайшее время лучшими учителями математики, физики и информатики в школе могут стать студенты технических вузов. И что ставку надо делать именно на них.
Поэтому ведущий методист отдела научно-образовательных проектов и программ Учебно-научного центра (УНЦ) ОИЯИ Петр Дмитриевич предложил изменить подход в обучении слушателей «Школы инновационной педагогики» (ШИП) в университете «Дубна» и будет вести в ней занятия по математике. А занятия по физике будет проводить старший научный сотрудник ОИЯИ, доцент университета «Дубна» Иван Алексеевич Ломаченков. (Кстати, И.А. Ломаченков – автор двух линеек учебников по физике для средней школы – проекта «Сфера» и проекта «Инженеры будущего»).
– Петр Дмитриевич, вы выпускник факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ, сотрудник Объединенного института ядерных исследований. Почему вы так много внимания уделяете преподаванию математики в школе?
– По окончании университета я начал работать в Институте прикладной математики. Помню, как директор института (кстати, он был и основателем факультета ВМК МГУ), известный академик Андрей Николаевич Тихонов собрал нас, молодых сотрудников, выпускников МГУ, МИФИ, Физтеха и сказал: «Молодые люди, долг моего поколения через вас передать школьникам все, что мы знаем и умеем». Это не Институту прикладной математики было надо, это было надо поколению тех людей. Поколение Тихонова – это почти Келдыш, почти Королев, почти Курчатов. Нормальная позиция пассионария.
– Вы преподаете уже 50 лет. Для вас это не только продолжение дела ваших преподавателей, но и семейная традиция?
– Да. Я помню, как мама, учительница математики, в 1973 году привлекла меня, первокурсника, к организации школьного кружка по математике для пятиклассников. Это было в зимние студенческие каникулы.
Для нашей семьи преподавание – действительно дело нескольких поколений. Губернатор Московской области в свое время вручил моему папе – академику Дмитрию Васильевичу Ширкову – специальный сертификат «250 лет педагогического стажа». Там был подсчитан педагогический стаж папы, мамы, мой, брата и моей старшей дочери.
– И все-таки вы не мечтали о профессии учителя математики. А о чем вы мечтали в детстве?
– Я хотел быть футбольным тренером. У меня в детстве был совершенно замечательный тренер здесь в Дубне – Валентин Александрович Кислов. Бывший фронтовик, с осколками в ноге, тренер божественного уровня.
У него было правило: если у тебя за неделю хоть одна тройка в дневнике, он тебя на игру не ставит. Объяснение очень простое: если ты в школе не можешь выучить элементарные вещи по химии, физике, истории, значит, у тебя недостаточно хорошо работают мозги. А на поле голова должна соображать быстрее, чем летит мяч.
Как мы решали проблему с оценками? Те ребята в команде, которые учились получше шефствовали над теми, которые учились похуже и занимались с ними.
Мне лет до сорока снилось, что я футбольный тренер.
– Вы работаете в учебно-научном центре (УНЦ) ОИЯИ, там есть программа для школьных учителей. Расскажите, пожалуйста, о ней.
– Примерно с 2006 года на базе ОИЯИ существует образовательная программа для учителей физики. Сначала она проводилась совместно с ЦЕРНом, сейчас ее проводит только ОИЯИ. Программа была создана, чтобы учителя могли расширить кругозор и сориентироваться в направлениях современной физики, в направлениях мега-сайенс.
По программе ОИЯИ учителя приезжают в Дубну летом, во время своего отпуска, чтобы познакомиться с передовым краем науки и новыми технологиями.
У учителей ведь очень непростая жизнь. Чтобы получать достойную зарплату, им приходится брать очень большую нагрузку, и у них реально нет времени для самообразования.
– Как в УНЦ ОИЯИ появились программы для студентов технических вузов?
– Совершенно очевидно, что те учителя, которые сегодня работают в школе, не имеют ресурса, чтобы воспринять вызовы, которые ставят перед ними в глобальном смысле новые нормативные акты министерства образования, время и современные технологии. На кого можно надеяться в этой ситуации? Только на студентов технических вузов.
Поэтому в прошлом году мы решили пригласить на стажировку по инновационным направлениям образования студентов из университетов, связанных с информационными центрами ОИЯИ по всей России. Многие из них работают в школах, начиная с 3-4 курса, потому что в школах не хватает учителей. Так мы начали делать программы для студентов, которые планируют быть учителями и назвали ее «Учителя будущего». К нам приезжают студенты из Архангельска, Томска, Владикавказа, с Камчатки, из Приморья. Это ребята, которые учатся на инженерно-технических или информационно-математических направлениях.
– Взаимодействие УНЦ ОИЯИ со «Школой инновационной педагогики» университета «Дубна» – это попытка решить ту же проблему? В Дубне ведь тоже не хватает учителей.
– В Дубне ситуация с нехваткой учителей очень острая. Парадоксально и обидно, что наукоград с огромным потенциалом и с богатой историей сталкивается с такой проблемой. Но в других наукоградах, я, например, говорил с коллегами из Сарова, абсолютно такая же ситуация.
Наша работа со Школой инновационной педагогики станет продолжением программы УНЦ «Учителя будущего». И на шиповцев мы возлагаем большие надежды.
– Выступая перед студентами, вы говорите, что школьный курс по математике искусственно растянут. Почему вы так думаете?
– Потому что я построил сокращенный вариант курса и не раз его опробовал. Важно, что меня к этому подтолкнуло. Однажды в библиотеке имени К.Д. Ушинского я познакомился с программой, по которой учили учеников в реальных училищах с середины XIX века. В это время в России началась индустриализация и надо было готовить инженеров. Взяли модель Германии. Появились реальные училища, в которых программа была рассчитана на 7,5 лет и количество часов в неделю в зависимости от класса было от 22 до 26. При этом ученики учили по два иностранных языка, первым был немецкий. Сейчас в школе учатся 11 лет (это в полтора раза дольше) и нагрузка – 36 часов в неделю, для сравнения. Результатом работы реальных училищ стал огромный скачок в развитии промышленности.
Учебник по математике там был фантастический. Вся математика укладывалась в семь лет.
После революции в системе образования Луначарский и Крупская допустили полную анархию, но в начале 30-х годов XX века в советские школы вернули программу реальных училищ. И дети 30-х годов (это поколение моих родителей) потом создали «Т-34», автомат Калашникова, «Катюшу», новое поколение авиационной техники, атомный проект и запустили в космос космические корабли. И все это – результат возвращения программы реальных училищ в советские школы.
– Что нового о преподавании математики в школе студенты узнают на ваших занятиях?
– Что математику можно преподавать без аксиоматики, что это придуманные правила математического мира. Изначально математика решала практические задачи, она помогала ориентироваться по звездам, строить здания, прокладывать дороги, рассчитывать конструкции. Она была такой же экспериментальной наукой, как физика. А потом обросла правилами и перестала быть инструментом для решения задач. Я доказываю студентам, что математика в школе возможна без аксиоматики.
– Наверно, школьные учителя, которые работают в школе десятилетиями, вряд ли разделяют вашу точку зрения.
– Поэтому я и обращаюсь к студентам технических вузов, как в свое время это делал Андрей Николаевич Тихонов, и говорю, что последний оплот российской школы – это студенты, которым еще что-то нестандартное и нетривиальное может быть интересно. Студенты, готовые выйти за пределы границ, задаваемых обществом и системой образования, студенты, у которых есть возможность для свободного маневра. Надежда только на них. Но такие люди есть.
Такой человек Саша Яновский из Ростова, он работает в школе несколько лет, будучи магистром Южного федерального университета. Он попал к нам на программу открытия информационного центра в Ростове, а потом приезжал по нашей программе в Дубну. У него для школьников был инженерный проект, связанный с созданием портативной электростанции.
Там такая история: в условиях, когда группа людей после стихийного бедствия оказалась отрезана от мира, причем практически без оборудования и материалов, им надо построить портативную электростанцию, чтобы хотя бы зарядить мобильный телефон на случай, если появится связь. И под Сашиным руководством дети строили электростанцию.
Вот такие увлеченные люди чему-то могут научить. И ставку можно делать только на этих молодых людей и на шиповцев из университета «Дубна». Могу пообещать, что скучно им у нас точно не будет.