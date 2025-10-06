Педагогов Дубны заранее поздравили с Днём учителя 2025 и отметили заслуженными наградами

3 октября 2025 года, накануне Дня учителя, на торжественном вечере в органном зале Хоровой школы "Дубна" прошло традиционное торжественное поздравление дубненских педагогов с профессиональным праздником.
Глава Дубны вручил заслуженные награды тем, кто ежедневно воспитывает и просвещает юных граждан Дубны.
"Особой честью для меня было отметить тех педагогов, кто в этом году получил почетное звание «Почетный работник сферы образования Российской Федерации», - подчеркнул Максим Тихомиров.
На учителей наукограда возложена особая миссия - быть наставниками, проводниками в мир знаний для ребят, которые в будущем поведут Дубну за собой. Это большая ответственность и нелегкий труд. Учитель — это не просто профессия, это призвание и миссия.
"Отдельные слова благодарности - нашим молодым учителям! Вы приносите свежие идеи и энергию, вдохновляет ребят на новые достижения и помогаете Дубне расти вместе с вами!" - продолжил он.