Педагогов Дубны заранее поздравили с Днём учителя 2025 и отметили заслуженными наградами

На учителей наукограда возложена особая миссия - быть наставниками, проводниками в мир знаний для ребят, которые в будущем поведут Дубну за собой. Это большая ответственность и нелегкий труд. Учитель — это не просто профессия, это призвание и миссия.

"Отдельные слова благодарности - нашим молодым учителям! Вы приносите свежие идеи и энергию, вдохновляет ребят на новые достижения и помогаете Дубне расти вместе с вами!" - продолжил он.