Осенняя IT-Школа 2025 проходит в Дубне

Мероприятие собрало 57 студентов из 22 ВУЗов Беларуси, Казахстана, России и Узбекистана. Основной задачей школы является привлечение молодых специалистов к решению актуальных научных задач с использованием современных IT-технологий.

Программа Осенней школы включает лекции сотрудников ОИЯИ, НИЦ «Курчатовский институт», НИЯУ «МИФИ», СПбГУ, ЮУрГУ, а также практические занятия и хакатоны по математическому моделированию и аналитике больших данных.

В заключительный день, 10 октября, участники посетят с экскурсией Многофункциональный информационно-вычислительный комплекс (МИВК) ОИЯИ, ускорительный комплекс NICA в Лаборатории физики высоких энергий им. В. И. Векслера и А. М. Балдина и интерактивную выставку «Базовые установки ОИЯИ» в ДК «Мир».