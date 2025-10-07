ОЭЗ «Дубна» подписала два важных соглашения о сотрудничестве

В рамках выставки «Образование и карьера» ОЭЗ «Дубна» подписала 7 октября 2025 года два важных соглашения о сотрудничестве.
Первое — с АО ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка. Это долгосрочное партнёрство в сфере образования, науки и профориентации, которое поможет резидентам ОЭЗ «Дубна» ближе познакомиться с передовыми технологиями и промышленными инновациями, а также реализовать совместные проекты и инициативы.
Второе — с ГАОУ ДПО Московской области «Корпоративный университет развития образования» (КУРО) и ГОРУНО Дубна. Оно направлено на раннюю профессиональную ориентацию школьников в рамках проекта ЕМП «Билет в будущее» и развитие образовательных программ, мастер-классов, экскурсий и других совместных мероприятий.
Совместная работа откроет новые возможности для развития образования, инноваций и профессиональной подготовки.