ОЭЗ «Дубна» подписала два важных соглашения о сотрудничестве

Первое — с АО ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка. Это долгосрочное партнёрство в сфере образования, науки и профориентации, которое поможет резидентам ОЭЗ «Дубна» ближе познакомиться с передовыми технологиями и промышленными инновациями, а также реализовать совместные проекты и инициативы.