О штрафах за курение на общих балконах

Действующее законодательство чётко регламентирует запрет на курение в местах общего пользования. Однако, многие жильцы не осведомлены о существующих ограничениях. Некоторые даже устанавливают на общих балконах пепельницы и продолжают курить, ошибочно полагая, что балкон — это не часть подъезда, а «улица».

Напоминаем, под запрет также попадают курение в лифтах, на лестничных клетках и в подъездах многоквартирных домов.