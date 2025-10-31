О штрафах за курение на общих балконах

31.10.2025 | 15:58 160 РИА Новости
Россияне могут получить штраф за курение на общих балконах многоквартирных домов. Его размер варьируется от 500 до 1500 рублей, сообщил Сергей Колунов, заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ.

Действующее законодательство чётко регламентирует запрет на курение в местах общего пользования. Однако, многие жильцы не осведомлены о существующих ограничениях. Некоторые даже устанавливают на общих балконах пепельницы и продолжают курить, ошибочно полагая, что балкон — это не часть подъезда, а «улица».

Напоминаем, под запрет также попадают курение в лифтах, на лестничных клетках и в подъездах многоквартирных домов.

