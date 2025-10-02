Новый врач ультразвуковой диагностики приступил к работе в Дубненской больнице

В 1997 году она окончила Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова по специальности «Лечебное дело». В 2005 году прошла профессиональную переподготовку по специальности «Ультразвуковая диагностика».

Врач имеет глубокие знания и большой опыт в своей области. Специализируется на проведении широкого спектра ультразвуковых исследований, что особенно актуально в акушерстве и гинекологии.