Новый врач ультразвуковой диагностики приступил к работе в Дубненской больнице

Врач ультразвуковой диагностики Елена Кошелева начала работу в Женской консультации и акушерском отделении Дубненской больницы.
В 1997 году она окончила Московский государственный медико-стоматологический университет имени А.И. Евдокимова по специальности «Лечебное дело». В 2005 году прошла профессиональную переподготовку по специальности «Ультразвуковая диагностика».
Врач имеет глубокие знания и большой опыт в своей области. Специализируется на проведении широкого спектра ультразвуковых исследований, что особенно актуально в акушерстве и гинекологии.