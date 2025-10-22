Новый многоэтажный жилой дом введён в эксплуатацию в Левобережной Дубне на улице Программистов

Застройщик - ООО «СЗ «РЭД» исполнил свои обязательства и в срок за два с половиной года возвёл комфортабельный дом переменной этажности с вентилируемым фасадом на 123 квартиры в Дубне по адресу: улица Программистов 11, корпус 1.
Компанией «Рэд» застройкой в Дубне занимается уже практически пять лет. Этот дом шестой и им компания заканчивает строительство данного квартала. Квартиры в доме от однокомнатной до трехкомнатной, 41 - 89 квадратных метров, часть на две и три стороны света в зависимости от планировки. Квартиры приобрели в первую очередь сотрудники предприятий ОЭЗ "Дубна".
Район жилой застройкой в районе особой экономической зоны планируют расширять и дальше. Но следующие строительные работы начнутся только после того, как будет возведена дамба. К этому этапу в Дубне приступят в следующем 2026 году.