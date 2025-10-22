Новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ВУЗы на 2026/27 год

Министерство образования и науки РФ установило новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные ВУЗы на 2026/27 учебный год.
Количество баллов ЕГЭ изменено с целью повышения качества образования, в том числе получаемого по договорам об оказании платных образовательных услуг. Значения установлены по итогам анализа приемной кампании 2025/26 учебного года. Предлагаемые изменения затронут около 1% поступающих. ВУЗы не смогут устанавливать пороги ниже этих значений.
Минимальные баллы теперь такие:
- Химия: 40 вместо 39
- Биология: 40 вместо 39
- Физика: 41 вместо 39
- Информатика: 46 вместо 44
- История: 40 вместо 36
- Иностранный язык: 40 вместо 30