Новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в ВУЗы на 2026/27 год

22.10.2025 | 12:03 250 РИА Новости
Министерство образования и науки РФ установило новые минимальные баллы ЕГЭ для поступления в подведомственные ВУЗы на 2026/27 учебный год.

Количество баллов ЕГЭ изменено с целью повышения качества образования, в том числе получаемого по договорам об оказании платных образовательных услуг. Значения установлены по итогам анализа приемной кампании 2025/26 учебного года. Предлагаемые изменения затронут около 1% поступающих. ВУЗы не смогут устанавливать пороги ниже этих значений.

Минимальные баллы теперь такие:

  • Химия: 40 вместо 39
  • Биология: 40 вместо 39
  • Физика: 41 вместо 39
  • Информатика: 46 вместо 44
  • История: 40 вместо 36
  • Иностранный язык: 40 вместо 30
Поделиться: