Не более 20 сим-карт можно будет оформить на одного человека с 1 ноября в России

Мера направлена на борьбу с мошенничеством и использованием поддельных номеров. Сделайте проверку - это займет несколько минут, но поможет избежать блокировки и защитит от возможного мошеннического оформления номеров.

Самый простой и надежный способ узнать, сколько на вас оформлено sim-карт - через "Госуслуги". Авторизуйтесь, перейдите в раздел "SIM-карты", ознакомьтесь со списком номеров. Если в списке есть незнакомые номера - откажитесь от них. Это можно сделать на "Госуслугах" или в салоне связи.

Еще один способ проверки - позвонить в службу поддержки мобильного оператора или обратиться в офис с паспортом. Там предоставят полный список оформленных номеров.