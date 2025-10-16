Не более 20 сим-карт можно будет оформить на одного человека с 1 ноября в России

С 1 ноября 2025 года вступают в силу положения федерального закона, согласно которым на одного человека можно будет оформить не более 20 sim-карт - суммарно у всех операторов. Если лимит будет превышен, операторы сотовой связи не в праве продолжать обслуживание абонента.
Мера направлена на борьбу с мошенничеством и использованием поддельных номеров. Сделайте проверку - это займет несколько минут, но поможет избежать блокировки и защитит от возможного мошеннического оформления номеров.
Самый простой и надежный способ узнать, сколько на вас оформлено sim-карт - через "Госуслуги". Авторизуйтесь, перейдите в раздел "SIM-карты", ознакомьтесь со списком номеров. Если в списке есть незнакомые номера - откажитесь от них. Это можно сделать на "Госуслугах" или в салоне связи.
Еще один способ проверки - позвонить в службу поддержки мобильного оператора или обратиться в офис с паспортом. Там предоставят полный список оформленных номеров.