На каких авто россияне будут ездить в такси с 2026 года?

Под критерии разработчиков закона попали 22 модели от 6 марок, автомобили которых выпускают в России:

Lada (Granta, Iskra, Vesta, Niva Travel, Niva Legend, Aura, Largus); УАЗ («Патриот», «Хантер»); Sollers (SP7); Evolute (i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, i-Space); Voyah (Free, Dream, Passion); «Москвич» (3, 3е, 6, 8).

Перечень, по заявлениям министерства, будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей, производство которых локализуют в России в рамках заключенных СПИК (специальных инвестиционных контрактов) — с учетом обязательств по углублению локализации.

Напоминаем, закон о локализации такси был подписан Президентом Владимиром Путиным в мае текущего 2025 года. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Согласно новым нормам, автомобили будут включать в реестр такси только при выполнении одного из двух условий. Первое — общее число баллов локализации при производстве машины соответствует параметру, установленному правительством для госзакупок (3,2 тыс. баллов). Второе — автомобиль был произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года.

Российский союз промышленников и предпринимателей пришел к выводу, что после вступления в силу закона о локализации автомобилей такси более 200 тыс. водителей такси (около 20% от общего числа) уйдут с рынка.

По данным доклада Международного евразийского форума «Такси» (МЕФТ) по итогам 2024 года, самой востребованной маркой такси в России стала корейская Kia. В топ-3 вошли Lada и еще один корейский бренд — Hyundai. Также популярны автомобили Volkswagen, Skoda, Renault, Toyota, Chery, Haval, Geely, Nissan и Chevrolet.