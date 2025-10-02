На каких авто россияне будут ездить в такси с 2026 года?

02.10.2025 | 13:04 132 Autonews.ru
Закон о локализации автомобилей такси вступит в силу 1 марта 2026 года. Минпромторг опубликовал список марок и моделей машин, которые будут допущены для оказания услуг перевозок.

Под критерии разработчиков закона попали 22 модели от 6 марок, автомобили которых выпускают в России:

  1. Lada (Granta, Iskra, Vesta, Niva Travel, Niva Legend, Aura, Largus);
  2. УАЗ («Патриот», «Хантер»);
  3. Sollers (SP7);
  4. Evolute (i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet, i-Space);
  5. Voyah (Free, Dream, Passion);
  6. «Москвич» (3, 3е, 6, 8).

Перечень, по заявлениям министерства, будет обновляться по мере появления на рынке новых моделей, производство которых локализуют в России в рамках заключенных СПИК (специальных инвестиционных контрактов) — с учетом обязательств по углублению локализации.

Напоминаем, закон о локализации такси был подписан Президентом Владимиром Путиным в мае текущего 2025 года. Он вступит в силу с 1 марта 2026 года.

Согласно новым нормам, автомобили будут включать в реестр такси только при выполнении одного из двух условий. Первое — общее число баллов локализации при производстве машины соответствует параметру, установленному правительством для госзакупок (3,2 тыс. баллов). Второе — автомобиль был произведен в рамках специального инвестконтракта, заключенного в период с 1 марта 2022 по 1 марта 2025 года.

Российский союз промышленников и предпринимателей пришел к выводу, что после вступления в силу закона о локализации автомобилей такси более 200 тыс. водителей такси (около 20% от общего числа) уйдут с рынка.

По данным доклада Международного евразийского форума «Такси» (МЕФТ) по итогам 2024 года, самой востребованной маркой такси в России стала корейская Kia. В топ-3 вошли Lada и еще один корейский бренд — Hyundai. Также популярны автомобили Volkswagen, Skoda, Renault, Toyota, Chery, Haval, Geely, Nissan и Chevrolet.

