Магистрантки Университета "Дубна" одержали победу во всероссийском конкурсе «Магистры русского языка»

Замдекана ФСГН, доцент кафедры лингвистики Светлана Волкова поделилась впечатлениями о работе студенток:

«Узнав о конкурсе, мы предложили девушкам принять в нем участие. Сначала они испытывали переживания, связанные со сжатыми сроками участия, высокой конкуренцией, небольшим опытом в преподавании РКИ. Однако, заручившись поддержкой Кафедр лингвистики и иностранных языков, Диана и Дарья успешно применили свои знания и опыт, полученный во время обучения в нашем ВУЗе».