Магистрантки Университета "Дубна" одержали победу во всероссийском конкурсе «Магистры русского языка»

Магистрантки Факультета социальных и гуманитарных наук (ФСГН) Университета "Дубна" Диана Мелешко и Дарья Козловская получили заслуженные награды за победу во всероссийском конкурсе «Магистры русского языка».
Вместе с 70 участниками из других регионов страны, девушки приехали в Москву для завершающего этапа обучения по дополнительной программе и участия в торжественной церемонии. Награждение прошло в стенах Московского государственного лингвистического университета (МГЛУ).
Замдекана ФСГН, доцент кафедры лингвистики Светлана Волкова поделилась впечатлениями о работе студенток:
«Узнав о конкурсе, мы предложили девушкам принять в нем участие. Сначала они испытывали переживания, связанные со сжатыми сроками участия, высокой конкуренцией, небольшим опытом в преподавании РКИ. Однако, заручившись поддержкой Кафедр лингвистики и иностранных языков, Диана и Дарья успешно применили свои знания и опыт, полученный во время обучения в нашем ВУЗе».