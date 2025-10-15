Когда придут детские и пенсионные выплаты в ноябре 2025 года?

График детских пособий:

1 ноября — досрочное перечисление единого пособия, выплат на первого ребенка до 3 лет, пособий по уходу за ребенком до 1,5 лет для неработающих граждан, пособий на детей военнослужащих до 3 лет и пособий беременным женщинам (обычно эти выплаты поступают 3 числа, но в этом году оно приходится на выходной)

Важно отметить, что в ноябре производится выплата за октябрь.

Пенсионные выплаты традиционно осуществляются в период с 3 по 25 число каждого месяца. Конкретная дата зависит от региона проживания и выбранного способа получения. В праздничные дни действует правило: если плановая дата выплаты совпадает с выходным или праздничным днем, средства перечисляются заранее — в последний рабочий день перед праздниками.

Получателям рекомендуется следить за поступлениями, так как процесс перевода может занимать весь рабочий день.