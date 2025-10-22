Как привлечь к ответственности бабушек, обсуждающих людей у подъезда

Законодательство предусматривает последствия - когда кто-то унижает честь и достоинство другого человека грубыми словами или действиями, это может подпадать под статью 5.61 Кодекса об административных правонарушениях.

Штраф составляет от 3000 до 5000 рублей, если же это происходит публично, при свидетелях, сумма растет до 10 тысяч рублей. За матерные оскорбления в общественном месте может последовать арест на срок до 15 суток. За клевету, затрагивающую репутацию, предусмотрена статья 128.1 Уголовного кодекса и штраф до 500 тысяч рублей, а если ложь была высказана публично — до 1 миллиона рублей или даже тюрьма до 2 лет.

Кроме штрафа, пострадавший имеет право на защиту через статью 152 Гражданского кодекса - можно требовать опровержения и компенсацию за моральный вред по статье 151 ГК РФ. Причем штраф не отменяет эту выплату.

Чтобы защититься от оскорблений, нужно собрать доказательства: слова свидетелей, записи на телефон или видео.