Как привлечь к ответственности бабушек, обсуждающих людей у подъезда

Бабушек-сплетниц, которые оскорбляют соседей, сидя на лавочке у подъезда, можно привлечь к ответственности, заявил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.
Законодательство предусматривает последствия - когда кто-то унижает честь и достоинство другого человека грубыми словами или действиями, это может подпадать под статью 5.61 Кодекса об административных правонарушениях.
- Штраф составляет от 3000 до 5000 рублей, если же это происходит публично, при свидетелях, сумма растет до 10 тысяч рублей.
- За матерные оскорбления в общественном месте может последовать арест на срок до 15 суток.
- За клевету, затрагивающую репутацию, предусмотрена статья 128.1 Уголовного кодекса и штраф до 500 тысяч рублей, а если ложь была высказана публично — до 1 миллиона рублей или даже тюрьма до 2 лет.
Кроме штрафа, пострадавший имеет право на защиту через статью 152 Гражданского кодекса - можно требовать опровержения и компенсацию за моральный вред по статье 151 ГК РФ. Причем штраф не отменяет эту выплату.
Чтобы защититься от оскорблений, нужно собрать доказательства: слова свидетелей, записи на телефон или видео.