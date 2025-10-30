Хореографический ансамбль «Калинка» из Дубны стал лауреатом областного фестиваля-конкурса народного танца «Князевские встречи»

Событие состоялось 25 октября 2025 года в ЦДК «Созвездие» города Дмитров. VII Московский областной открытый фестиваль-конкурс народного танца «Князевские встречи» собрал более 70 творческих коллективов со всей Московской области.

Яркое выступление ансамбля «Калинка» произвело неизгладимое впечатление на профессиональное жюри конкурса. Коллектив блестяще справился с конкурсной программой и был удостоен почётного звания Лауреата II степени.