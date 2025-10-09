Эксперимент с самозанятыми могут завершить в 2026 году

В Совете Федерации предложили правительству России рассмотреть возможность досрочного завершения эксперимента с налогом на профессиональный доход (НПД) уже в 2026 году вместо запланированного 2028 года.
Соответствующая информация представлена на официальном сайте Совфеда. Инициатива связана с необходимостью корректировки подходов к налогообложению самозанятых и индивидуальных предпринимателей с учётом накопленного опыта.
Как отметил министр экономического развития Максим Решетников, обсуждать изменения нужно не только для самозанятых, но и для индивидуальных предпринимателей с большим лимитом дохода:
«...Потому что они могут продавать тот же самый, условно, труд или услуги под видом труда, только у них лимит не 2 млн рублей, у них лимит 60 млн рублей».