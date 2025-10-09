Эксперимент с самозанятыми могут завершить в 2026 году

Соответствующая информация представлена на официальном сайте Совфеда. Инициатива связана с необходимостью корректировки подходов к налогообложению самозанятых и индивидуальных предпринимателей с учётом накопленного опыта.

Как отметил министр экономического развития Максим Решетников, обсуждать изменения нужно не только для самозанятых, но и для индивидуальных предпринимателей с большим лимитом дохода: