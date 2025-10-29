Екатерину Аратову досрочно сняли с должности главы фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Дубны

29.10.2025 | 22:28 454 Единая Россия
Соответствующее решение было принято 29 октября 2025 года на собрании Дубненского депутатского объединения партии «Единая Россия» единогласно.

В свою очередь, Президиум Московского областного политического совета отделения «Единой России» за совершение действий, дискредитирующих партию, объявил Аратовой партийное взыскание в виде выговора.

Председатель Совета депутатов Дубны Александр Руденко прокомментировал ситуацию с депутатом Екатериной Аратовой

Председатель Совета депутатов Дубны Александр Руденко прокомментировал ситуацию с депутатом Екатериной Аратовой
В 2024 году ныне депутат городского Cовета депутатов Дубны Екатерина Аратова допустила некорректные, нецензурные высказывания на съемке видеоролика в связи с работами по благоустройству Чернореченского леса в Дубне. В октябре 2025 года нашлись "...
27.10.2025 | 19:37    1080

Напоминаем, ранее в сети появились видеоматериалы, на которых Екатерина Аратова допускает некорректные и нецензурные  высказывания в связи с работами по благоустройству Чернореченского леса. Указанные материалы датируются 2024 годом, когда Аратова не являлась ни депутатом ни членом «Единой России».

Поделиться: