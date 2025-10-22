ЕГЭ по истории станет обязательным для ряда гуманитарных направлений

Министерство образования и науки Российской Федерации предложило включить ЕГЭ по истории в список экзаменов для поступления на социально-гуманитарные направления.
Профильные университеты смогут самостоятельно решать, экзамен по какому предмету делать обязательным: по обществознанию или истории.
Направления подготовки:
- Социология
- Юриспруденция
- Конфликтология
- Таможенное дело
- Публичная политика и социальные науки
- Реклама и связи с общественностью
- Сервис и некоторые другие
ВУЗы должны определиться с выбором экзамена до 20 января 2026 года. Таким образом, обязательные экзамены по истории могут появиться только в приемную кампанию 2027 года. Нововведения будут действовать до 1 сентября 2029 года.