ЕГЭ по истории станет обязательным для ряда гуманитарных направлений

Профильные университеты смогут самостоятельно решать, экзамен по какому предмету делать обязательным: по обществознанию или истории.

Направления подготовки:

Социология

Юриспруденция

Конфликтология

Таможенное дело

Публичная политика и социальные науки

Реклама и связи с общественностью

Сервис и некоторые другие

ВУЗы должны определиться с выбором экзамена до 20 января 2026 года. Таким образом, обязательные экзамены по истории могут появиться только в приемную кампанию 2027 года. Нововведения будут действовать до 1 сентября 2029 года.