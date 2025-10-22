ЕГЭ по истории станет обязательным для ряда гуманитарных направлений

22.10.2025 | 11:38 191 РИА Новости
Министерство образования и науки Российской Федерации предложило включить ЕГЭ по истории в список экзаменов для поступления на социально-гуманитарные направления.

Профильные университеты смогут самостоятельно решать, экзамен по какому предмету делать обязательным: по обществознанию или истории.

Направления подготовки:

  • Социология
  • Юриспруденция
  • Конфликтология
  • Таможенное дело
  • Публичная политика и социальные науки
  • Реклама и связи с общественностью
  • Сервис и некоторые другие

ВУЗы должны определиться с выбором экзамена до 20 января 2026 года. Таким образом, обязательные экзамены по истории могут появиться только в приемную кампанию 2027 года. Нововведения будут действовать до 1 сентября 2029 года.

