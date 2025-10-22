Двум преподавателям Университета «Дубна» вручили благодарственные грамоты Минобрнауки

Наградами были отмечены заслуги сотрудников Кафедры физического воспитания Университета "Дубна" - Татьяны Сандаловой и Розы Дымковой. Оба тренера-педагога имеют многолетний опыт преподавания и за это время привили любовь к спорту сотням студентов.

Роза Дымкова преподаёт в ВУЗе с 2012 года — ведёт занятия по фитнес-аэробике и атлетической гимнастике. Живёт в Кимрах и специально приезжает в Дубну работать.

Роза Дымкова не всегда жила в Подмосковье. Сама она родом из села Калиновка Гайского района Оренбургской области. Окончив 8 классов школы, Роза решила поступить в Физкультурный техникум в Новомосковске (Тульская область), о котором узнала из газеты «Советский спорт». После него училась в Педагогическом институте в Коломне.

Став выпускницей, в разное время работала тренером по спортивной гимнастике, школьным учителем, преподавателем в детском саду — в том числе после переезда в Кимры в 1986 году. В Университет "Дубна" она пришла по приглашению Игоря Бершанского и с тех пор не только обучает студентов, но и готовит их к соревнованиям. Вот и 26 октября она едет вместе с учащимися в Мытищи, где ребята примут участие в силовом троеборье.