Две золотых и одна бронзовая медаль - результат дубненских пловцов на Ruza Cup 2025

11-12 октября 2025 года в Рузе прошел 5 этап московских областных соревнований по плаванию Ruza Cup, который стал настоящим праздником спорта и упорства для юных пловцов.
Достижения спортсменов СШ "Дубна":
- Клим Мефедов (2009) (тренер Егоров Сергей Михайлович) выиграл на дистанции 1500 м вольным стилем
- Владимир Чуприков (2012) (тренер Березуцкий Игорь Евгеньевич) не только одержал победу в своей возрастной группе на дистанции 1500 м вольным стилем, но и выполнил 1 взрослый разряд
- Анастасия Меркушина (2011) (тренер Егоров Сергей Михайлович) - 3 место на дистанции 200 м комплексным плаванием