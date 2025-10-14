Две золотых и одна бронзовая медаль - результат дубненских пловцов на Ruza Cup 2025

14.10.2025 | 16:54 190 СШ "Дубна"
11-12 октября 2025 года в Рузе прошел 5 этап московских областных соревнований по плаванию Ruza Cup, который стал настоящим праздником спорта и упорства для юных пловцов.

Достижения спортсменов СШ "Дубна":

  • Клим Мефедов (2009) (тренер Егоров Сергей Михайлович) выиграл на дистанции 1500 м вольным стилем
  • Владимир Чуприков (2012) (тренер Березуцкий Игорь Евгеньевич) не только одержал победу в своей возрастной группе на дистанции 1500 м вольным стилем, но и выполнил 1 взрослый разряд
  • Анастасия Меркушина (2011) (тренер Егоров Сергей Михайлович) - 3 место на дистанции 200 м комплексным плаванием
