Дубненский спортсмен завоевал «серебро» на Первенстве России по боевому самбо

С 24 по 27 октября 2025 года в Казани прошло Первенство России по боевому самбо среди юношей 16-18 лет. Это событие собрало более 250 сильнейших спортсменов из 46 регионов России.
Воспитанник Спортивной школы «Дубна» Роман Спориш отлично выступил на соревнованиях и завоевал «серебро» в весовой категории свыше 98 кг.
Особые слова благодарности - его тренерам Николаю Николаевичу Малышеву и Владиславу Владимировичу Комолову за их высокий профессионализм и поддержку, которые помогли молодому спортсмену добиться успеха.