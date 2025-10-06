Дубненские спасатели выпустили на волю спасенную от ворон синицу

06.10.2025 | 19:51 137
Сотрудники дубненского ПСП ПСЧ-215 ГКУ МО "Мособлпожспас" выпустили на волю синицу, которую ранее спасли от ворон. Спасаясь от погони, синичка сама залетела в помещение поисково-спасательного поста.
«Синица, улетая от ворон, залетела к нам в помещение и, видимо, чтобы привлечь к себе внимание, врезалась внутри в стеклопакет. От удара птица потеряла сознание. Приводили ее в себя растираниями, покормили и напоили водой. После разогнали ворон и выпустили птицу на волю. Улетать она не хотела, очень долго не взлетала с руки», - поделился обстоятельствами «спасательной операции» заместитель начальника ПСЧ-215(с) ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Проценко.
Дубненские спасатели часто помогают "братьям нашим меньшим" (с) выпутаться из сложных жизненных ситуаций.