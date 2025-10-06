Дубненские спасатели выпустили на волю спасенную от ворон синицу

«Синица, улетая от ворон, залетела к нам в помещение и, видимо, чтобы привлечь к себе внимание, врезалась внутри в стеклопакет. От удара птица потеряла сознание. Приводили ее в себя растираниями, покормили и напоили водой. После разогнали ворон и выпустили птицу на волю. Улетать она не хотела, очень долго не взлетала с руки», - поделился обстоятельствами «спасательной операции» заместитель начальника ПСЧ-215(с) ГКУ МО «Мособлпожспас» Александр Проценко.