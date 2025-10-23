Дубна на время стала столицей радиобиологии

С 20 по 24 октября 2025 года в Доме международных совещаний ОИЯИ проводится 9-я Международная конференция «Актуальные проблемы радиационной биологии. Ускоренные заряженные частицы и нейтроны в радиобиологии».
В этом году мероприятие посвящено 20-летию организации Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ и памяти научного руководителя ЛРБ ОИЯИ член-корреспондента РАН Евгения Александровича Красавина. В оргкомитет конференции входят представители Научного совета по радиобиологии при Отделении физиологических наук РАН, Радиобиологического общества РАН и Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ.
В Доме международных совещаний была представлена выставка фотографий, освещающая жизненный путь Евгения Красавина как ученого и организатора науки, состоялась презентация фильма, основанного на автобиографических заметках ученого. Также участникам конференции был показан фильм, посвященный 20-летию Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ.