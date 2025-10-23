Дубна на время стала столицей радиобиологии

В этом году мероприятие посвящено 20-летию организации Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ и памяти научного руководителя ЛРБ ОИЯИ член-корреспондента РАН Евгения Александровича Красавина. В оргкомитет конференции входят представители Научного совета по радиобиологии при Отделении физиологических наук РАН, Радиобиологического общества РАН и Лаборатории радиационной биологии ОИЯИ.