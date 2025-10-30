Древнее поселение обнаружено на территории Особой экономической зоны "Дубна"

В 2024 году территория левобережной площадки ОЭЗ расширилась на 54 гектара. Перед началом строительных работ Управляющая компания ОЭЗ «Дубна» провела комплексные изыскания под руководством специалистов Института археологии РАН и представителей Комитета по архитектуре Московской области. Результаты исследований превзошли все ожидания: на участке площадью около двух гектаров были обнаружены следы древнего поселения, существовавшего с XV века.

Историческая значимость находки подчёркивается расположением поселения на берегу Волги — важнейшей водной артерии России, издавна служившей местом расселения древних славян. В связи с этим строительные работы на участке были приостановлены, а Институт археологии РАН приступил к спасательным археологическим работам.