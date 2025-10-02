Делегация Центра космической медицины и биологии посетила Дубну с рабочим визитом

02.10.2025 | 17:20 107 Центр космической медицины и биологии ФМБА
Делегация Центра космической медицины и биологии во главе с и.о. директора Кошель Иваном Владимировичем с рабочим визитом посетила Медсанчасть № 9 ФМБА России в Дубне.

В ходе визита делегация ознакомилась с организацией работы и ключевыми направлениями деятельности МСЧ № 9.

Были детально изучены:

  • Центр промышленной медицины
  • Цифровые здравпункты
  • Центр профессионального здоровья

Состоялся продуктивный обмен опытом между специалистами двух учреждений. Особую благодарность за содержательную экскурсию и профессиональный диалог члены делегации выразили И.В. Калинину - главному внештатному специалисту по промышленной медицине.

Поделиться: