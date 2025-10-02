Делегация Центра космической медицины и биологии посетила Дубну с рабочим визитом

В ходе визита делегация ознакомилась с организацией работы и ключевыми направлениями деятельности МСЧ № 9.

Были детально изучены:

Центр промышленной медицины

Цифровые здравпункты

Центр профессионального здоровья

Состоялся продуктивный обмен опытом между специалистами двух учреждений. Особую благодарность за содержательную экскурсию и профессиональный диалог члены делегации выразили И.В. Калинину - главному внештатному специалисту по промышленной медицине.