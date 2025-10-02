Делегация Центра космической медицины и биологии посетила Дубну с рабочим визитом

Делегация Центра космической медицины и биологии во главе с и.о. директора Кошель Иваном Владимировичем с рабочим визитом посетила Медсанчасть № 9 ФМБА России в Дубне.
В ходе визита делегация ознакомилась с организацией работы и ключевыми направлениями деятельности МСЧ № 9.
Были детально изучены:
- Центр промышленной медицины
- Цифровые здравпункты
- Центр профессионального здоровья
Состоялся продуктивный обмен опытом между специалистами двух учреждений. Особую благодарность за содержательную экскурсию и профессиональный диалог члены делегации выразили И.В. Калинину - главному внештатному специалисту по промышленной медицине.