Даме из Кимр было не суждено стать нефтяным магнатом

Используя яркую лексику и обман, он убедил даму вложить деньги в «выгодную сделку» по покупке нефти. Для осуществления «инвестиции» персонаж попросил установить на смартфон несколько приложений. После этого пенсионерка перевела более 104 тысяч рублей на неустановленный счёт.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ. Ведёся следствие.